28-Jährige bei Unfall unter Alkohol in Vehrte schwer verletzt

Einmal mehr war Alkohol die Ursache eines Unfalls, der die Polizei nachts auf den Plan rief - Symbolfoto.

Carsten Rehder

Belm. Unter Alkoholeinfluss verlor in der Nacht zum Samstag eine junge Frau aus Ostercappeln in Vehrte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und wurde schwer verletzt.

Gegen 23:20 Uhr am Freitagabend ereignete sich der Unfall nach Angaben der Polizei. Die 28-jährige Ostercappelnerin befuhr demnach die Lechtinger Straße in östliche Richtung, bis sie im Belmer Ortsteil Vehrte in einer Linkskurve vor einem K