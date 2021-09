Unfall in Belm-Vehrte: Auto prallt gegen Trecker

Unfall in Vehrte: Die Fahrerin des Mercedes hat einem Trecker die Vorfahrt genommen.

NWM-TV

Belm. Ein Auto ist am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr mit einem Trecker an der Kreuzung Venner Straße/Lechtinger Straße in Belm-Vehrte zusammengestoßen.

Die 22-jährige Fahrerin des Mercedes wollte laut Polizei die Kreuzung in der Nähe des Restaurants Kortlüke in Vehrte überqueren und nahm dabei einem von links auf der Lechtinger Straße kommenden Trecker die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen