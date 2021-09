Radschnellweg nach Osnabrück wird in Belm für 1,2 Millionen Euro ausgebaut

Im kommenden Jahr soll der Radschnellweg auf Belmer Seite für rund 1,2 Millionen Euro ausgebaut werden. An dieser Stelle wollen die Planer die Kurve komfortabler gestalten.

Hendrik Steinkuhl

Belm. Der Radschnellweg zwischen Belm und Osnabrück ist seit zwei Jahren ein Provisorium - jetzt soll es auf Belmer Seite endlich weitergehen. Dabei werden ein lästiger Umweg entfernt und der kreuzende Autoverkehr ausgebremst.

Knapp zwei Jahre hat sich in Sachen Radschnellweg auf Belmer Seite nichts mehr getan. "Das heißt natürlich nicht, dass wir in der Zeit untätig waren", sagte Belms Bauamts-Chef Uwe Harbig bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. In Gespr