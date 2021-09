Technischer Defekt? Auto brennt in Belm aus

Die Feuerwehr Belm ist am Mittwochmorgen zu einem Autobrand in einer Garage gerufen worden. Das Fahrzeug wurde zerstört.

NWM-TV

Belm. Ein Kleinwagen ist am Mittwochmorgen bei einem Feuer in Belm nahezu komplett zerstört worden. Nachbarn hatten Flammen aus einer offenen Garage entdeckt und den Notruf gewählt. Die Polizei ermittelt.

Feuerwehr und Polizei waren gegen 7 Uhr in die Hortmarstraße alarmiert worden. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Belm fest, dass ein in einer Garage abgestellter VW Polo in Vollbrand stand. "Die Flammen w