Lkw bleibt in Belm unter Brücke stecken – Bahnstrecke gesperrt

Dieser Lastwagen passt mit dem ausgefahrenen Kran nicht unter der Brücke durch und hat sich dort verkeilt.

NWM-TV

Belm. Ein Lastwagen ist am Montagvormittag unter einer Bahnbrücke in Belm steckengeblieben. Auf der Icker Landstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Bahnstrecke ist derzeit in dem Abschnitt gesperrt.

Gegen 10 Uhr verkeilte sich der Lkw unter der Brücke, die eine Durchfahrtshöhe von vier Metern hat. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es an der Ba