Der Chef des Belmer Rathauses bleibt mit Viktor Hermeler derselbe, im neuen Gemeinderat hingegen gibt es zahlreiche neue Gesichter.

Hendrik Steinkuhl

Belm. Der Belmer Gemeinderat ist gewählt und wartet mit vielen neuen Gesichtern auf, dazu ziehen die Linke und die AfD zum ersten Mal in das Kommunalparlament ein. Diese 26 Abgeordneten gehören in den kommenden fünf Jahren dem Gemeinderat an.

Insgesamt 11 der 26 Abgeordneten sind neu im Belmer Gemeinderat. In kursiv gesetzt sind alle Ratsmitglieder, die es über den Listenplatz der Partei in das Kommunalparlament geschafft haben. Alle anderen sind durch ihre Einzelstimmen in den