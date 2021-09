Die Belmer AfD will sozialen Wohnungsbau und den "Lückenschluss"

Bodo Suhren, Kreisvorsitzender der AfD, will am 12. September in den Belmer Gemeinderat einziehen.

Suhren

Belm. Bei der Kommunalwahl am 12. September tritt in Belm zum ersten Mal die AfD an, einer der zwei Kandidaten ist der aktuelle Kreisvorsitzende und Kreistags-Fraktionschef Bodo Suhren. Die Chancen für die politischen Rechtsausleger stehen gut.

19,18 Prozent bekam die AfD bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlbezirk 7 des Wahlkreises "39 Stadt Osnabrück", zu dem auch die Gemeinde Belm gehört. Im Wahlbezirk 3 waren es sogar 21,15 Prozent. Beide Bezirke liegen in Teilen in der e