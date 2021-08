Bürgerverein organisiert Abfallsammelwochenende in Icker

Am Samstag wird in Icker Müll gesammelt. Da die Aktion im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, hat sich möglicherweise einiges angesammelt. (Archivfoto)

dpa/Bernd Wüstneck

Belm. Am Samstag, 18. September, wird in Icker Müll gesammelt. Der Bürgerverein hofft auf rege Beteiligung.

Jahr für Jahr wird in vielen Städten und Gemeinden „aufgeräumt“, heißt es in der Pressemitteilung des Bürgervereins. Nachdem die Müllsammelaktion im März 2020 coronabedingt ausgefallen ist, freut sich der Bürgerverein Icker, dass in diesem