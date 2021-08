Sein Garten ist eins der zahlreichen Hobbys von Jochen Becker - die Bank stammt aus einem alten Reichsbahn-Abteil.

Hendrik Steinkuhl

Belm. Seit 1981 sitzt der Belmer SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Becker ununterbrochen im Belmer Gemeinderat. Im Interview spricht der Lokalpolitiker über Willy Brandt, Machtverhältnisse im Rat und seine seltenen Ausbrüche.

Herr Becker, sind auch Sie wie so viele Sozialdemokraten Ihrer Generation durch Willy Brandt zur SPD gekommen? Ja, tatsächlich, genau so war es. Im Jahr 1972 ist Willy Brandt in Osnabrück aufgetreten. Der Rathausplatz war brechend voll, he