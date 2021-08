Bei der Kommunalwahl 2021 wird der Belmer Gemeinderat neu zusammengesetzt. Welche Parteien treten an, welche Kandidaten schicken sie ins Rennen?

Hendrik Steinkuhl

Belm. Am 12. September wählen die Belmer einen neuen Gemeinderat. Sechs Parteien und eine Wählergemeinschaft werben um die Stimmen der Wahlberechtigten - hier sind die Kandidaten.

Neben mehreren Landtagswahlen und der Bundestagswahl am 26. September finden in diesem Jahr auch die Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. Am 12. September werden deshalb die Belmer Bürger an die Wahlurne gebeten, um neben dem Bürgermeiste