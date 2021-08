Wegen Corona: Schützen in Icker feiern erneut in einzelnen Gärten

Der Hofstaat des Kalla-Königsadlers 2021 in Icker: Vizepräsident Berthold Lüeske (von links), Adjutanten Elena Lüeske und Adjutant Ludwig Uhlenkamp, König Hendrik Lager, Königin Alina Uhlenkamp und Schützenpräsident Günther Westermann.

Schützenverein Icker

Belm. Wegen der Corona-Pandemie ist das Schützenfest in Icker erneut ausgefallen. Allerdings wurde für die Schützen wieder eine Alternative geboten. Und auch ein Bürgerdinner wird es noch geben.

Normalerweise feiern in Icker jedes Jahr am letzten Juliwochenende hunderte Schützen drei Tage gemeinsam. Die Pandemie ließ das bekannte Schützenfest aber auch in diesem Jahr nicht zu.Stattdessen gab es kleine Nachbarschaftsfeste, die ein k