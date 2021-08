Weniger Schleiereulen in diesem Jahr in unserer Region

Kletteraktion mit Spannungseffekt: Theresa Giese aus Osnabrück kontrolliert den Nistkasten für Schleiereulen in der Turmstation Haltern 02 in Belm.

Carolin Hlawatsch

Belm. In unserer Region ist das Brutergebnis bei den Scheiereulen schlechter als in den Vorjahren. Worin liegen die Ursachen – und was sind die Konsequenzen? Ein Eulenexperte klärt auf.

Plötzlich flattert eine helle Eule mit herzförmigem Gesicht aus ihrem Nistkasten in der Turmstation „Haltern 02“ in Belm. „Jetzt ist nur noch eine Schleiereule im Nest übrig“, ruft Theresa Giese, Mitglied der AG Naturschutzjugend, von der a