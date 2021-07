Überholmanöver in Belm missglückt – Autofahrer wird leicht verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Belm. (Symbolbild)

David Ebener

Belm. Bei einem Unfall auf dem Power Weg in Belm ist am Sonntagabend ein Autofahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen weiteren Autofahrer, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll.

Nach Angaben der Polizei war ein Trecker mit Anhänger gegen 19.20 Uhr auf dem Power Weg Richtung Lechtinger Straße unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Kreisverkehr soll ein 32-jähriger Osnabrücker mit seinem Auto versucht haben, das landwirts