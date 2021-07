Impfaktion am Freitag an Johannes-Vincke-Schule in Belm

Die Johannes-Vincke-Schule in Belm.

Nina Strakeljahn

Belm. Am Freitag können sich Schüler und Bürger an der Impfaktion an der Johannes-Vincke-Schule (Oberschule Belm) in Belm ohne Termin impfen lassen.

Ab 12.30 Uhr werden anfangs Schüler und Angehörige geimpft, teilte der Landkreis mit. Sie sind bereits angemeldet. Von 14 bis 16 Uhr können sich alle Bürger impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Als Impfstoffe stehen Biontec