Wohin mit den Containern? In Icker gestaltet sich die Standortsuche anhaltend schwierig. (Symbolbild)

imago images/Hanke

Belm. Auf dem Bürgerforum in Icker kündigte Belms Bürgermeister Viktor Hermeler Bewegung in Sachen Verkehr an. Stillstand hingegen kennzeichnet die Standortsuche für einen Glascontainer – was für Diskussionen sorgte.

Viele der Punkte, die Bürgermeister Viktor Hermeler auf dem Bürgerforum verkündete, dürften den Ickeranern schon bekannt gewesen sein. Zumindest hielt sich der Gesprächsbedarf in Grenzen, als Hermeler etwa auf die Aussicht zukünftiger Baupl