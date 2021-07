Auf dem Hof von Frederik Langsenkamp in Belm gehören Forschungsroboter zum Alltag

Frederik Langsenkamps Hof ist Forschungsstandort von Hochschule und Universität Osnabrück. Der junge Agraringenieur hat selbst an der Hochschule studiert und war dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Bauer Langsenkamp

Stefan Gelhot

Belm. Eine Drohne surrt über den Acker, wie von Zauberhand gelenkt bahnt sich ein grün-weißer Hack-Roboter den Weg durch die Maisreihen. Auf dem Hof Langsenkamp in Belm ist ein Stück Zukunft der Landwirtschaft zu besichtigen. Der Hof ist Forschungsstandort von Hochschule und Uni Osnabrück.

Vor einigen Jahren hat Frederik Langsenkamp den Hof an der Halterner Straße von seinem Vater Heiner übernommen. Seit Jahren halten Langsenkamps hier Schweine, bauen Mais an und betreiben eine Pferdepension. Der Junior hat an der Hochschule