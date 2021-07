Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Belm: Finger in der Abzugshaube eingeklemmt



Patrick Niemeier

Belm. Ungewöhnlicher Hilfseinsatz für die Feuerwehr in Belm: Dort hatte sich eine Frau am Samstagvormittag einen Finger in der Dunstabzugshaube eingeklemmt. Als alle Befreiungsversuche erfolglos blieben, musste die Belmer Feuerwehr ran.

Auch die setzte zunächst auf ein oft bewährtes Mittel, nachdem der Abzug vom Stromnetz getrennt war: „Wir haben zunächst versucht den Finger mit etwas Schmiermittel zu lösen“, berichtet Hendrik Seeger, Pressesprecher Feuerwehr Belm. Erfolgl