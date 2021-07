Weil neue Freileitungskabel über die A33 und die B51 an Masten angebracht werden müssen, ist die A33 an diesem Wochenende zwischen Osnabrück-Widukindland und Belm-Ost gesperrt.

David Ebener

Belm/Osnabrück. Die Hochspannungsleitung kommt, die Auto müssen weichen - zumindest an diesem Wochenende: Weil Westnetz am Samstag und Sonntag im Bereich der A33 und die B51 die Leiterseile einzieht, ist Autobahn zwischen Osnabrück-Widukindland und Belm-Ost seit Samstagmorgen in beide Richtungen gesperrt.

Nach der Montage der Leitungen werden am Sonntag am ganz oben verlaufende Erdseil mit einem Hubsteiger noch Flugwarnkugeln angebracht. Dort, wo mit Flugverkehr zu rechnen ist – zum Beispiel an Autobahnen, in der Nähe von Krankenhäusern oder