Fahrrad-Demo darf am Sonntag nicht auf A33 stattfinden

Im Januar nahmen an einer Fahrrad-Demo etwa 150 Radfahrer teil. Die A33 aber war tabu – und bleibt es auch diesmal. (Archivfoto)

André Havergo

Belm/Wallenhorst. Beschwerde gescheitert: Fridays for Future Osnabrück (FFF) darf am Sonntag nicht mit Fahrrädern über die A33 fahren. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg lehnte am Freitag eine Beschwerde ab.

Kurze Rückschau: Ein weiteres Mal wollten die jungen Aktivisten eine Fahrrad-Demonstration auf der A33 veranstalten, die sich gegen den Lückenschluss der A33 richtet. Ein weiteres Mal hatte die Stadt dem im Vorfeld widersprochen, das V