Mit Vorfreude und Aufregung blickt Collien Klimza (10) aus Belm ihrer Woche als Jurymitglied des Kindermedien-Festivals „Goldener Spatz“ entgegen. Ihren tierischen Kumpel Jacque wird sie womöglich vermissen, genauso wie ihre Familie. Aber bei der Preisverleihung sind dann alle wieder mit von der Partie.

Carolin Hlawatsch

Belm. Die zehnjährige Collien Klimza aus Belm ist stolzes Jurymitglied des 29. Deutschen Kinder-Medien-Festivals „Goldener Spatz“, welches vom 6. bis 12. Juni in Erfurt, Gera und online statt findet.

Was für eine Aufregung im Hause Klimza: „Hurra ich wurde ausgewählt“, rief Collien, als sie vor einigen Wochen den an sie adressierten Brief öffnete und als erstes vor lauter Freude ihren Hund Jacque umarmte. „Wir konnten es kaum glauben“,