Wo bleiben sie denn? Am Samstag konnten sich Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern der Grundschule Powe gegen Corona impfen lassen. Von 200 erwarteten Impfwilligen kamen nur 64.

Michael Gründel

Belm . Während in Osnabrück Menschen für eine Dose Astrazeneca die Nacht auf der Straße verbrachten, fiel die Resonanz auf eine Belmer Schwerpunktimpfung schwach aus. Von 200 verfügbaren Impfdosen gingen 64 weg. Woran lag es?

An zwei Standorten hatte der Landkreis Osnabrück am Samstag Schwerpunktimpfungen anberaumt: Quakenbrück und Belm. In beiden Kommunen ist das Corona-Infektionsgeschehen teils seit Wochen deutlich über dem Kreis-Durchschnitt. Per Schwerpunkt-