Schwere Straßenschäden und die Zunahme des Schwerlastverkehrs an der L87 sorgen bei Anwohnern und in der Belmer Politik für Unmut.

Jörn Martens

Belm. In trauter Einigkeit zeigen sich Politik und Verwaltung der Gemeinde Belm bei einem Reizthema, das schon lange gärt: Die Icker Landstraße (L87) und die Lechtinger Straße (L109) sind nach einhelliger Meinung in den vergangenen Jahren zum Opfer zunehmenden Schwerlastverkehrs geworden und in entsprechend schlechtem Zustand. Der Landkreis müsse endlich reagieren.

Im jüngsten Ordnungsausschuss kam das Thema mal wieder aufs Tapet; Anlass war ein Antrag der Grünen, deren Fraktionsvorsitzender Günther Westermann den Ausschussmitgliedern noch einmal detailliert mitteilte, warum der Zustand von Icker Land