Ein Bild, das bald der Geschichte angehört: In wenigen Tagen beginnt der Abriss des ehemaligen Hotels Fraumann an der Bremer Straße.

Markus Pöhlking

Belm . 112 Jahre hat das Gebäude des ehemaligen Hotels Fraumann am Belmer Ortseingang auf dem Buckel. Seit fünf Jahren war im Grunde klar: Früher oder später wird es verschwinden. Nach langem Hin und Her ist nun auch klar, wann genau: Am kommenden Montag rollen die Bagger an.

Mehr als ein Jahrhundert prägte das ehemalige Hotel den östlichen Ortseingangsbereich von Belm. Vom einstigen Glanz – selbst Bundesliga-Mannschaften sollen hier früher abgestiegen sein – ist nichts mehr zu sehen. Ein teils umgestürzter