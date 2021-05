Geht es nach der Belmer CDU, soll der Amtsinhaber auch künftig der Verwaltung im Belmer Rathaus vorstehen. (Archivbild)

Michael Gründel

Belm. Die Belmer CDU verzichtet darauf, einen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Bürgermeisteramt der Gemeinde zu schicken. Stattdessen befürwortet der Ortsverband die Kandidatur des parteilosen Amtsinhabers Viktor Hermeler.

Indem sie keinen eigenen Kandidaten aufstelle, signalisiere sie "Akzeptanz und Befürwortung" für die Kandidatur des Amtsinhabers; so formuliert es der Belmer CDU-Ortsverband in einer Mitteilung an die Presse. Auf einer Mitgliederversammlung