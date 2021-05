Lockerungen in Aussicht: Das planen Gastronomen in Wallenhorst, Belm und Bissendorf

Ab Montag soll die Außengastronomie in der Region Osnabrück unter Auflagen wieder öffnen dürfen, das sehen Pläne des Landes vor. Wie bereiten sich die Gastronomen in Wallenhorst, Belm und Bissendorf vor? (Symbolbild)

dpa/Tom Weller

Wallenhorst/Belm/Bissendorf. Voraussichtlich ab Montag soll es in Niedersachsen Lockerungen geben. Dann dürfte die Außengastronomie im Landkreis Osnabrück wieder öffnen, vorausgesetzt die 7-Tage-Inzidenz bleibt unter 100. Stehen die Gastronomen in Wallenhorst, Belm und Bissendorf bereits in den Startlöchern? Wir haben bei einigen von ihnen nachgefragt.

"Ich weiß noch nicht, ob wir öffnen oder nicht", sagt Thorsten Meier vom Hotel Meier in Belm. Es gebe zwar eine Außengastronomie, die genutzt werden könne, sollten die Lockerungen kommen - doch diese sei nicht überdacht. "Wenn es regnet, da