Claudia Sarrazin

Belm. Viktor Hermeler wird bei der Kommunalwahl am 12. September erneut für das Amt des Bürgermeisters und Verwaltungschefs der Gemeinde Belm kandidieren. Das hat er in einem öffentlichen Bürgerbrief angekündigt.

"Dieses Amt bereitet mir nach wie vor viel Freude, daher bewerbe ich mich um die Wiederwahl", so Hermeler in dem Schreiben. "In sehr guter Zusammenarbeit" mit Gemeinderat und Verwaltung konnte "viel Positives für Belm erreicht werden", bila