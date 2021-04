Weiteres Corona-Schnelltestzentrum in Belm eröffnet

Das neue Drive-in-Testzentrum am Marktkauf in Belm ist am Freitag gestartet.

André Havergo

Belm. In Belm hat am Freitag das "Schnelltest-Zentrum Osnabrück" eröffnet. Auf dem Parkplatz von Marktkauf sind Tests jetzt per Drive-in möglich. Der private Betreiber hatte kürzlich zwei Testzentren im Emsland eröffnet.

Ob eine Infektion vorliegt, wird im neuen Schnelltestzentrum per Spucktest überprüft. Vorher ist aber eine Registrierung auf der Homepage des Betreibers nötig. Dabei werden die persönlichen Daten abgefragt und ein QR-Code erzeugt. Dieser is