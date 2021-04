Das Testzentrum in Belm hat einen zusätzlichen Nachmittag zum Testen eingerichtet. Bürger können nun auch Donnerstag nachmittags kommen.

Rolf Vennenbernd / dpa

Belm. Das Corona-Schnelltestzentrum in der Sporthalle am Heideweg in Belm wird seine Öffnungszeiten ausweiten. Ab Mai können Bürger auch donnerstags zum Testen gehen.

Das Corona-Schnelltestzentrum in der Sporthalle am Heideweg in Belm werde sehr gut angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Belm. Nicht zuletzt wegen der aktuellen Auflagen der Corona-Verordnung, beispielsweise bei körper