Mit Schildern weist die Gemeinde Belm darauf hin, dass Enten nicht gefüttert werden sollen.

Belm. Es ist bestimmt gut gemeint, stellt jedoch eine Gefahr da: Enten mit Brot zu füttern. Nachdem kürzlich am Belmer Ententeich große Mengen Brot verfüttert wurden, appelliert die Gemeinde nun, dies nicht zu tun, da es sowohl den Tieren als auch der Umwelt schaden könne.

"In der Tat bemerken wir in letzter Zeit verstärkt, dass Leute die Enten an der Teichanlage füttern und Brot die Anlage vermüllt", berichtet Dirk Meyer, Pressesprecher der Gemeinde Belm. An einer Stelle scheine sogar immer gleich ein ganzes