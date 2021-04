Die Feuerwehr Belm musste am Freitagabend wieder zu einem Containerbrand ausrücken (Archivbild)

Heinz-Juergen Reiss

Belm. Die Forderung nach einem schärferen Sicherheitskonzept für Belm wird neu befeuert: Am Freitagabend brannte es erneut auf dem Gelände des Schulzentrums.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war am Freitagabend an der Johannes-Vincke-Schule in Belm der Inhalt eines Müllcontainers in Brand geraten. Gegen 20.10 Uhr hatten zwei Jugendliche den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwe