Während die Kollegen in NRW (wie hier im Bild in Düsseldorf) schon geimpft wurden, müssen sich niedersächsische Feuerwehrleute noch gedulden. Der Unmut darüber wächst.

dpa/Federico Gambarini

Osnabrück. Unter Feuerwehrleuten im Landkreis Osnabrück wächst der Unmut über die Impfprioritäten des Landes Niedersachsen. Das sieht bislang für Freiwillige Feuerwehren noch kein konkretes Impfangebot vor. Wie wichtig das im Einzelfall sein kann, unterstrich am Montag ein Fall aus Bramsche.

Es geht um Leben und Tod, jede Sekunde zählt – doch statt sofort zur Tat zu schreiten, müssen die Retter erstmal ein paar Hygienemaßnahmen umsetzen. Was makaber und wie ein Horrorszenario klingt, wurde am Montag in Bramsche Wirklichkei