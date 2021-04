Warum die Tannenbäume auf den Grünflächen in Belm nicht weggeräumt wurden

Kein schöner Anblick: Zahlreiche Tannenbäume liegen zum Teil seit Januar auf einer Grünfläche Am Westerteich in Belm. Die Schilder und das Absperrband wurden ignoriert und der Grünabfall einfach daneben abgelegt.

Thomas Osterfeld

Belm. Alle Jahre wieder werden auf Grünflächen Am Westerteich und an der Ringstraße/Ecke Lindenstraße in Belm Tannenbäume entsorgt, obwohl die Ablageplätze seit Jahrzehnten nicht mehr existieren. Nun hat die Gemeinde die Bäume aus Protest für ein paar Monate liegen gelassen.

Das Bild, das sich den Mitarbeitern des Bauhofs zeigt, ist beinahe zum Lachen: Die Gemeinde hatte bereits vor der ersten Ablage mit Schildern und Trassierband die illegale Tannenbaum-Entsorgungsstelle Am Westerteich abgesperrt. Das scheinen