Neues Corona-Testzentrum in Belm öffnet die Türen

In der Sporthalle am Heideweg in Belm wird ab diesen Samstag ein neues Testzentrum seine Arbeit aufnehmen.

Thomas Osterfeld

Belm. Nun bekommen die Belmer ihr eigenes Corona-Testzentrum: Ab Samstag wird mit Hilfe eines privaten Unternehmens in der Sporthalle am Heideweg getestet.

"Wir sind mehr als glücklich, dass wir das für unsere Bürgerinnen und Bürger quasi in einem Schnellverfahren realisieren können", berichtet Bürgermeister Viktor Hermeler. In der Sporthalle am Heideweg laufen die Vorbereitungen. Die Kabinen