Hohe Fallzahlen in Belm: Was ist der Grund?

Belm liegt derzeit kreisweit ziemlich weit vorn in Sachen Corona-Infektionen.

Michael Gründel

Belm . In Belm lag die Zahl der Corona-Infektionen am Dienstag bei 53. (Montag: 59) Innerhalb des Landkreises Osnabrück zählt die Gemeinde damit zu den derzeit am stärksten betroffenen Orten. Einen besonderen Infektionsschwerpunkt gibt es in Belm nach derzeitigem Stand aber nicht.

Bei einem Teil der Fälle handele es sich um Ansteckungen, die innerhalb der Familie stattgefunden hätten. Dies erklärte Dirk Meyer, Sprecher der Gemeinde Belm, am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Landkreises. Konkret gebe es derzeit i