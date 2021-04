Die Josefskirche in Belm wird für den Umbau zum Kolumbarium ausgeräumt. Auch Kornelia Sube legt Hand mit an.

Belm. Dass die Belmer St.-Josef-Kirche zu einem Kolumbarium umgebaut wird, war schon lange klar. Doch als der Tag der letzten Messe kam und die Ausräumarbeiten begannen, ist es vielen Belmer Katholiken schwer ums Herz geworden.

Vergangen Sonntag war es soweit. In der Kirche, die vor gut 50 Jahren als Zelt Gottes auf Erden in Belm gebaut worden war, hielt Pastor Arnold Kuiter die letzte Predigt. 115 Gemeindemitglieder saßen ganz coronakonform an diesem Morgen