Wolf in Belm überfahren: Tier erliegt seinen Verletzungen

Eine junge Frau hat an Icker Landstraße bei Belm einen Wolf angefahren, der anschließend auf einem angrenzenden Acker verendete.

David Ebener

Belm. Bei einem Wildunfall in Belm ist ein Wolf angefahren und tödlich verletzt worden. Das Tier lief auf der Icker Landstraße einer jungen Frau unerwartet ins Auto.

Damit hatte Hans-Hubert Brockmann nicht gerechnet, als am Sonntagvormittag sein Telefon klingelte. Die Polizei meldete einen angefahrenen Fuchs im Graben an der Icker Landstraße in Höhe des Schützenhauses. Als zuständiger Jäger für diesen B