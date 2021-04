Auf dem Schornstein der Belmer Mühle richtet sich ein Storchenpaar zum Nisten ein.

Jörn Martens

Belm. Die Belmer hatten schon vor Jahren alles vorbereitet, dann lange gehofft – und nun endlich ist es so weit: Ein Storchenpaar hat sich für Belm entschieden. Auf dem Schornstein der Belmer Mühle bauen sich zwei Störche in Ruhe ein Nest.

Vor vielen Jahren sah es in Belm an der Mühle noch etwas anders aus als heute. Interesse bei den Störchen hat das mittlerweile historische Objekt aber auch damals schon geweckt. Wie alte Bilder zeigen, die der Belmer Bürgermeister Viktor He