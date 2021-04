Ruhestörung und Corona-Verstoß in Belm – 30-Jähriger greift Polizistin an

In Belm hat ein 30-Jähriger eine Polizistin angegriffen.

Bundespolizei

Belm. Anwohner riefen in der Nacht zu Ostersonntag die Polizei, weil sie sich von lauter Musik gestört fühlten. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich ein betrunkener Mann den Beamten aggressiv gegenüber und griff eine Polizistin an.

Die Osnabrücker Polizei wurde am Ostersonntag gegen 1.10 Uhr wegen einer Ruhestörung in den Leonardskamp in Belm gerufen. Ein Bewohner störte die Nachtruhe der anderen Hausbewohner durch laute Musik, heißt es in einer Pressemitteilung der P