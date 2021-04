Osnabrücker Motorradfahrer stürzt in Kurve und wird schwer verletzt

Der 40-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen.

NWM-TV

Belm. Am Samstagnachmittag hat sich ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Osnabrück bei einem Unfall schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Belm war der Mann auf dem Power Weg aus Osnabrück in Richtung Vehrte unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der 40-Jährige habe angegeben, die Kurve unterschätzt zu haben. Er wa