Warum die Kampfmittelexperten nach getaner Arbeit in Vehrte so erleichtert waren

Sprengmeister Thomas Crölle schaut zufrieden nach getaner Arbeit.

David Ebener

Belm . Auf dem Vehrter Sportplatz hatte das Team des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes am vergangenen Sonntag eine echte Herausforderung zu stemmen: Einer der beiden Blindgänger dort war mit einem Säurezünder versehen.

Eine Sprengung und zwei Entschärfungen, so lautete am vergangenen Sonntag das Fazit des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes nach seinem Einsatz in Vehrte. Gesprengt wurde eine Fünf-Zentner-Bombe im Wald. Von den zwei auf dem V