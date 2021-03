So funktioniert die Suche nach Blindgängern in der Region Osnabrück

Mit einer sogenannten Raketenklemme haben Kampfmittelexperten den Zünder eines Blindgängers auf dem Vehrter Sportplatz herausgedreht. Woher aber wussten sie, dass hier zwei Bomben liegen?

David Ebener

Belm . 3000 Vehrter mussten am Sonntag ihre Wohnungen verlassen, weil Kampfmittelexperten in dem Belmer Ortsteil drei Blindgänger vermuteten. Wie sich zeigte, war der Verdacht begründet: Zwei Weltkriegsbomben konnten entschärft werden, eine wurde gesprengt. Wie aber spüren die Fachleute die Bomben auf, die zum Teil in mehreren Metern Tiefe liegen? Wir haben nachgefragt.

Belm gehört wie Georgsmarienhütte und Osnabrück zu den Kommunen, die von sich aus nach Blindgängern suchen. Für sie werten unter anderem die Kampfmittelexperten Ernst-Werner Heinicken und Klaus Niehoff Luftbilder aus. Sobald die beiden eine