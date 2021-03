Welche Szenarien am Sonntag bei der Bombenräumung in Vehrte möglich sind

Diese vier Aufschlagszünder stammen von Blindgängern in der Region Osnabrück. Ob in Vehrte drei Blindgänger mit Aufschlagszündern oder den gefährlicheren Langzeitzündern liegen, ist noch nicht klar. Kampfmittelexperte Ernst-Werner Heinicken ist jedoch zu 99 Prozent sicher: Dort liegen wirklich Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg.

Claudia Sarrazin

Belm . Am Sonntag müssen 3000 Bürger in Vehrte ihre Wohnungen verlassen, weil dort drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden. Die Fundorte sind aktuell noch "Verdachtspunkte", doch die Experten gehen davon aus, dass dort wirklich Weltkriegsbomben liegen. Unklar ist jedoch noch, welche Typen mit welchen Zündern in der Erde schlummern. Davon hängt das Vorgehen der Sprengmeister ab.

Wer am Sonntagmorgen seine Wohnung aufgrund der geplanten Bombenräumung verlassen muss, weiß nicht, wann er wieder zurück kann. Auch die Fachleute können keine Prognose abgeben, solange sie nicht genau wissen, was konkret im Erdreich liegt.