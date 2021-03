Am Sonntag, den 28. März, müssen bis 9.30 Uhr rund 3000 Menschen in fast ganz Vehrte ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Michael Gründel

Osnabrück. Am Sonntag, den 28. März, müssen bis 9.30 Uhr rund 3000 Menschen in fast ganz Vehrte ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der Grund: Kampfmittelexperten haben in Belm erneut mutmaßliche Bombenblindgänger geortet – zum bereits neunten Mal in den vergangenen sieben Jahren. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wieso ist die Evakuierung nötig? Im Belmer Ortsteil Vehrte wurden drei Weltkriegsbomben gefunden. Dabei handelt es sich wohl um alliierte Fliegerbomben aus dem Jahr 1944. Die Auswertung von Luftbildern sowie detaillierte Messungen