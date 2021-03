Kontaktbeschränkungen werden bei Evakuierung in Vehrte aufgehoben

Am 28. März werden in Belm-Vehrte drei Weltkriegsbomben entschärft.

Archiv/Jörn Martens

Belm. Am Sonntag, 28. März, werden in Belm-Vehrte drei mutmaßliche Bombenblindgänger entschärft. 3000 Vehrter müssen im Zuge dessen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote müssen sie im Rahmen der Evakuierung aber nicht einhalten, teilt die Gemeinde Belm nun in einer Pressemitteilung mit.

Die Gemeinde verweist auf das niedersächsische Gesundheitsministerium. So habe das Ministerium bestätigt, dass die nach der Coronaverordnung geregelten Kontaktbeschränkungen und das Abstandsgebot im Zusammenhang mit einer Tätigkeit zur Gefa