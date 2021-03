Belm: Flucht über Feld endet in Zaun – Fahrerin verletzt

In Belm ist eine Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und verletzt worden.

NWM-TV

Belm. Im Belmer Ortsteil Haltern ist am Montagabend eine Frau bei einem Autounfall verletzt worden.

Der Wagen der 53-Jährigen habe am Montagabend erst ein entgegenkommendes Auto touchiert, sei dann quer über ein Feld gefahren und letztlich in dem Zaun hängen geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen gegenüber der Nachrichtena