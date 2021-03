Belm: Flucht über Feld endet in Zaun – Alkoholisierte Fahrerin verletzt

In Belm ist eine Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und verletzt worden.

NWM-TV

Belm. Im Belmer Ortsteil Haltern ist am Montagabend eine Frau bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte sie sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt. Ihre Fahrt endete an einem Weidezaun.

Die Frau sei mit ihrem Mazda gegen 20.10 Uhr auf dem Astruper Weg in Richtung Schloßstraße in Schlangenlinie unterwegs gewesen, teilt die Osnabrücker Polizei mit. Dabei sei das Fahrzeug seitlich in einen Mercedes gestoßen. Dessen Fahrer hab