Nach Brand in Belmer Hochhaus: Ermittlungen zur Ursache laufen

In dieser Wohnung im Hochhaus an der Frankfurter Straße in Belm brach am Samstagvormittag ein Brand aus. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Nord-West-Media TV

Belm. Ein Brand auf dem Balkon eines Hochhauses in Belm hat am Samstag einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Gegen 10.55 Uhr brach das Feuer am Samstag auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße aus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, griffen die Flammen bereits auf die Wohnung über, als die Freiwi