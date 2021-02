Wegen der Corona-Pandemie veranstaltete die Belmer CDU die aktuelle Mitgliederversammlung als Zoom-Digitalkonferenz.

Hendrik Steinkuhl

Belm. Die Pandemie hat die Belmer CDU gezwungen, ihre diesjährige Mitgliederversammlung per Digitalkonferenz abzuhalten. Obwohl die Abstimmungen per Briefwahl stattfinden und die Ergebnisse erst am 9. März feststehen, kann als sicher gelten, dass es an der Spitze des Gemeindeverbandes einen Generationswechsel geben wird.

Seit acht Jahren ist Rolf Villmer Vorsitzender des Belmer CDU-Ortsverbandes, doch diese Zeit ist nun vorbei. Der Versicherungsvertreter, der vor einigen Jahren mit einer Kampfkandidatur um das Landtagsmandat gegen den Wallenhorster Clemens