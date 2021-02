Was wurde aus den Maskenproduktionen in der Region Osnabrück?

Stoff-Mundschutze waren zu Beginn der Pandemie äußerst gefragt. (Symbolfoto)

Sebastian Kahnert/dpa

Osnabrück. Als zu Beginn der Corona-Pandemie Mund-Nasen-Masken Mangelware waren, begannen Schneider und Unternehmen aus der Region Osnabrück, Masken zu produzieren, um anderen in der Not zu helfen. Mittlerweile ist der Bedarf jedoch gedeckt, zum Teil müssen medizinische Masken getragen werden. Was wurde aus den Produktionen?

"Ich habe an den Tagen schon ziemlich lange gearbeitet", erinnert sich Petra Kiyek. Sie betreibt eine kleine Schneiderei in Belm. Über eine Bekannte erfuhr sie, dass es im Haus St. Marien an Mundschutzen fehlt. So begann sie im April Masken