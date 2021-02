Haltern Helau: Auch beim diesjährigen Umzug mischte Inka Hinnenkamp (rechts, hier mit ihrem Sohn) mit - wenn auch anders als sonst.

Haltern Helau e.V.

Belm. Karneval und Corona? Für die Narren im Belmer Ortsteil kein Widerspruch. Sie feierten am Wochenende trotz Lockdown und Kontaktbeschränkung: mit Musik, Kamelle – und Abstand.

Der nunmehr sechste Karnevalsumzug in Belms heimlicher Narrenhochburg Haltern habe an diesem Sonntag „etwas anders“ stattgefunden, schreibt Inka Hinnenkamp vom örtlichen Karnevalsverein „Hochburg Haltern“ in einer Mitteilung. Da ein öffentl